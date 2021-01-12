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الحكم على داعية تركى مزيف بالسجن 1075 عاما.. ماذا فعل ليتلقى هذا العقاب؟

الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:36 م
الحكم على داعية تركى مزيف بالسجن 1075 عاما.. ماذا فعل ليتلقى هذا العقاب؟ عدنان أوكتار
كتب إيهاب محمد

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أصدرت محكمة إسطنبول حكما ضد عدنان أوكتار، الداعية الشهير والمتهم في عدة قضايا، بالسجن  1075 عاما، لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي، واستغلال قاصرات، والاحتيال، وتعد تلك واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام في تركيا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

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واعتقل أوكتار في يوليو 2018، واتهم بتأسيس منظمة إجرامية، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والتحرش، والعلاقات الجنسية مع القصر، والاختطاف، والاغتصاب، والابتزاز، وحرمان أشخاص من الحرية بطريقة غير قانونية، والاحتيال من خلال استغلال المعتقدات الدينية ومشاعر الناس، وانتهاك الخصوصية، وتزوير الوثائق، وغيرها من الجرائم.

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ومثل إلى جانب أوكتار فى هذه القضية، 236 شخصا، صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، ويوصف أوكتار الذي اشتهر باسم "هارون يحيى"، بأنه كاتب تركي بتوجه زائف، ألّف أكثر من 300 كتاب في العلوم السياسية والمسائل الدينية والعامة، ترجمت إلى 76 لغة.

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وكان قد اعتقل أوكتار في عام 1986 بتهمة "محاولة استغلال الدين أو المشاعر الدينية، وأيضا الأضرحة الدينية، بهدف إحداث تغيير جزئي للنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للدولة العلمانية"، وقضت المحكمة في ذلك الوقت بعدم وجود دليل على العمل الجنائي، وبعد ذلك تمت تبرئة أوكتار وإطلاق سراحه من الحجز.

 


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