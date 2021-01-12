اليوم السابع
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التحفظ 2791 كيلو دواجن بدون تراخيص خلال حملة في الشرقية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:16 ص
التحفظ 2791 كيلو دواجن بدون تراخيص خلال حملة في الشرقية جانب من المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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قامت مدير مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية بمراكز أبوحماد والقرين وأبوكبير ومنيا القمح لضبط سوق اللحوم والأسماك، تم خلالها تحرير 5 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ لحوم ومحلات جزارة وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن مخالفة بدون ترخيص.

حيث يتم تفكيك الدجاج المجمد وإعادة تعبئته بعلامة تجارية أخري، كما تم ضبط 2 طن و791 كجم  دجاج وأجزاء دجاج مخالفة، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و58 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أكد على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


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