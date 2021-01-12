البدء فى تركيب الطلمبات الجديدة لمحطة خور أبوسبيرة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه جار العمل على تركيب 2 طلمبة جديدة بمحطة مياه خور أبوسبيرة بطاقة 30 لتر ثانية، وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى بيان صحفى، أن ذلك تنفيذا للتعليمات التى اتخذها المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى لقائه الشعبى بعدد من المواطنين بأبوالريش بحرى فى الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن دعم محطة خور أبوسبيرة سيقضى على مشكلة مياه الشرب بمناطق الخطارة والمقلة ودار النعيم وخور أبوسبيرة .

من ناحية أخرى، كانت قد قامت لجنة من الجهات المختصة برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، بمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال الجارية داخل قرى العون الغذائى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنها قريتى كلابشة الجديدة وجرف حسين، وخاصة العمل على إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات باعتمادات 280,7 مليون جنيه، حيث جارى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالى 30 مشروعا استهدفت تحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه جارى طرح مشروعات المرحلة الثانية والتى ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.