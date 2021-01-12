الاتحاد الأوروبى ىيدعو إيران للتخلى عن تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20%

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل إيران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو النووي، مؤكدا سعيه لإعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي.
ووصف بوريل بدء إيران بتخصيب اليورانيوم حتى النسبة المذكورة بأنه "تطور خطير يثير قلقا بالغا"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من قبل طهران لا تتجاوب مع الاتفاق النووي و"قد تكون لها عواقب جدية بالنسبة لنظام عدم الانتشار".
وأضاف بوريل: "ندعو إيران للامتناع عن مواصلة التصعيد والتراجع عن نهجها فورا".
ورحب الاتحاد بـ "التصريحات الإيجابية" للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشأن الاتفاق النووي.
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت مجلس الأمن الدولي بأن إيران تعتزم تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو حتى 20%، وفي 4 يناير الجاري أكدت الحكومة الإيرانية بدء عملية التخصيب.
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