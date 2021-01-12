اليوم السابع
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خالد صلاح
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الإيسيسكو ووزارة الثقافة الأذربيجانية تبحثان تطوير سبل التعاون والشراكة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 03:00 ص
الإيسيسكو ووزارة الثقافة الأذربيجانية تبحثان تطوير سبل التعاون والشراكة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)
وكالات

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تباحث وزير الثقافة الأذربيجاني أنار كريموف، بباكو، مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، الذي يقوم بزيارة لأذربيجان.
وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو أن الجانبين تباحثا حول تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجال الثقافي، خصوصا ما يتصل بصون وتسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية على لائحة التراث في العالم الإسلامي، وكذلك ما يتعلق بالحوار الحضاري، وتقديم الثقافة الإسلامية للعالم بالصورة الصحيحة.


إيسيسكو

أذربيجان

سالم بن محمد المالك

وزير الثقافة الأذربيجانى

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