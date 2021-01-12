الإيسيسكو ووزارة الثقافة الأذربيجانية تبحثان تطوير سبل التعاون والشراكة

تباحث وزير الثقافة الأذربيجاني أنار كريموف، بباكو، مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، الذي يقوم بزيارة لأذربيجان.
وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو أن الجانبين تباحثا حول تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجال الثقافي، خصوصا ما يتصل بصون وتسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية على لائحة التراث في العالم الإسلامي، وكذلك ما يتعلق بالحوار الحضاري، وتقديم الثقافة الإسلامية للعالم بالصورة الصحيحة.
الإيسيسكو ووزارة الثقافة الأذربيجانية تبحثان تطوير سبل التعاون والشراكةالثلاثاء، 12 يناير 2021 03:00 ص
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)
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تباحث وزير الثقافة الأذربيجاني أنار كريموف، بباكو، مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، الذي يقوم بزيارة لأذربيجان.
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