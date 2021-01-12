الأمن الأفغانى يحبط مخططاً لاستهداف السفير الأمريكى

كابول /أ ش أ/

أعلنت مديرية الأمن الوطنية الأفغانية فى إقليم ننجرهار شرقى البلاد،اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد مقاتلى تنظيم داعش الإرهابي، الذى كان يخطط لاغتيال سفير الولايات المتحدة روس ويلسون فى كابول.

ونقلت وكالة باجافاك الأفغانية،عن بيان للمديرية، أن إحدى وحداتها اعتقلت القيادى فى تنظيم داعش الإرهابى عبد الواحد، و3 مسلحين آخرين ليلة أمس الإثنين، فى منطقة كاما، وأوضح البيان أن عبد الواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأمريكى فى أفغانستان وكذلك بعض كبار المسؤولين الأفغان.

كان الأسبوع الماضى ألقى الجيش الأمريكى باللوم على حركة طالبان للمرة الأولى فى سلسلة الهجمات، التى لم تتبناها أى جهة، ورغم أن التنظيم الإرهابى أعلن مسؤوليته عن بعضها.

يذكر أنه فى الأشهر الأخيرة، هزت أعمال عنف دامية أفغانستان، كما ظهر منحى جديد للإرهابيين لاستهداف شخصيات أفغانية بارزة، الأمر الذى بث الخوف والفوضى على الرغم من انخراط طالبان والحكومة فى محادثات سلام، وعبر السنوات الماضية، تبنى التنظيم الإرهابى عدة هجمات دامية فى ننجرهار، التى كانت يوما معقلا للجماعة الجهادية فى البلاد.