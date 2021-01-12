إصابة الزوجين الكفيفين أصحاب أشهر قصة حب فى المنوفية بفيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

تأكدت إصابة الزوجان الكفيفان السيد حمادة وكريمة الشرقاوي بفيروس كورونا، واوضح أبنهما أحمد أن والديه يخضعان الآن للعزل المنزلي .

جدير بالذكر أن السيد حماة وكريمة الشرقاوي تزوجا منذ 35 عاما ويعيشان كزوجين كفيفين وبينهما قصة حب كبيرة بقرية مليح التابعة لمركز منوف بمحافظة الشرقية.

فوفين ومش هيقدرو يعيشو لوحدهم لكن هم كانوا نموذج التحدي علي مدار 35عاما وقدروا علي الحياة وأمي كانت ربة منزل رائعة في كل المجالات من أعمال منزلية يمكن بدون مبلغه أفضل من سيدات مبصرة.

وسبق وأوضح السيد حمادة البالغ من العمر 55 عاما، أنه تعرف على زوجته فى إحدى دور المكفوفين، وعند الحديث معها للمرة الأولى شعرت بإحساس غريب تجاهها، وعلى الفور قررت وقتها أن تكون تلك الفتاة هى شريكتى فى الحياة فقمت بالذهاب لخطبتها، ولكن أهل الزوجة رافضوا فى بداية الأمر لعدم حضور أسرة العريس لخطبة نجلتهما، وبعد أيام وافقوا على خطبتنا وتزوجنا بعدها بأشهر قليلة وكن نعيش فى محافظة القاهرة، وبعد مرور سنوات قررنا العودة إلى قرية مليح وهى أصول عائلتنا.

وأضاف "كنا نعمل موظفين في وزارة التموين بنسبة 5 % ولكن خرجنا على المعاش وحاولنا البحث على وظيفة لنجلنا كأبناء عاملين ولكن لم نستطيع، قائلا: ا نعيش حياة سعيدة منذ اليوم الأول من الخطوبة وحتى الآن" .

وتابع" بنساعد بعض فى كافة الأشياء بالمنزل.. زوجتى تقوم بعمل كافة أنواع الطعام، وتقوم بغسل الملابس وأنا أقوم بنشر الملابس لأن المشاركة فى كل شئ نشعر وقتها بالسعادة وتستمر السعادة بيننا" .

وأكد" لسنا فى حاجة لأى مساعدة نهائيا من أحد لأننا نتقاضى معاشا ولدينا منزلا، قمنا ببنائه عقب قرض من البنك على المعاش، ولدينا ابننا الوحيد أحمد ده هو كل حياتنا ربنا يخليه لينا ومنتحرمش منه أبدا لانه عمرنا كله وحياتنا كلها ".