إجراء قرعة مباريات دور الــ8 لمنافسات دورى كرة القدم لمراكز الشباب ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أُجريت "اليوم الثلاثاء" تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف قرعة مباريات دور الثمانية لمنافسات دوى مراكز الشباب في كرة القدم في نسخته الثامنة لموسم 2020/2021، لتحديد طرفي المباريات بالمجموعتين الأولى والثانية، وذلك بحضور إبراهيم دهشان مدير عام المديرية لقطاع الشباب ،و رحاب صلاح مدير إدارة الشباب والقائمين والمشرفين على تنظيم البطولة، ومندوبي الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور الــ 8.

حيث أوضح "دهشان" أن المباريات سوف تقام بين فرق كل مجموعة بنظام دورى من دور واحد،يصعد الأول والثانى من كل مجموعة إلى مباراتى الدور قبل النهائى، حيث يلعب أول المجموعة الاولى مع ثانى المجموعة الثانية، فيما يلعب أول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الأولى ،ويصعد الفائزان الى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب ، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع ، حيث ستقام المباريات على أرض محايدة.

هذا وقد أسفرت القرعة عن وقوع مراكز شباب ( أطواب الواسطى ، قاى اهناسيا، باها بني سويف، مدينة سمسطا) في المجموعة الأولى ، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق مراكز شباب ( بلفيا بني سويف ، دشطوط سمسطا، افوة الواسطى ، سدمنت الجبل اهناسيا).