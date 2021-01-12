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أهالى قرية كوم شريك بالبحيرة يعقمون الشوارع للوقاية من كورونا.. صور

الثلاثاء، 12 يناير 2021 03:00 م
أهالى قرية كوم شريك بالبحيرة يعقمون الشوارع للوقاية من كورونا.. صور تطهير الشوارع
كتبت: شيماء حمدى

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قام عدد من أهالى وشباب قرية كوم شريك، التابعة لمحافظة البحيرة مدينة كوم حمادة، بتطهير الشوارع والمساجد للوقابة من انتشار فيروس كورونا، بشكل مجانى وتطوعى للوقوف في وجه انتشار الفيروس ودعم المرضى بالمستلزمات الطبية، كما أكدوا فى رسالتهم المدعمة بالصور لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع، ضرورة التكاتف الشعبى للمواجهة الوباء.

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البحيرة

قرية كوم شريك

الوقاية من كورونا

محافظة البحيرة

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