أهالى قرية كوم شريك بالبحيرة يعقمون الشوارع للوقاية من كورونا.. صور

كتبت: شيماء حمدى

قام عدد من أهالى وشباب قرية كوم شريك، التابعة لمحافظة البحيرة مدينة كوم حمادة، بتطهير الشوارع والمساجد للوقابة من انتشار فيروس كورونا، بشكل مجانى وتطوعى للوقوف في وجه انتشار الفيروس ودعم المرضى بالمستلزمات الطبية، كما أكدوا فى رسالتهم المدعمة بالصور لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع، ضرورة التكاتف الشعبى للمواجهة الوباء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم و مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.