آلاف البرازيليين يتجاهلون إجراءات الوقاية من كورونا بشاطئ ريو دى جانيرو.. صور

فاطمة شوقى

تجمع الآلاف من البرازيليين على الشواطئ للتمتع بالطقس الجيد، وخاصة على شاطئ إبيانما، فى ريو دى جانيرو، حيث تجمعوا دون ارتداء الكمامات، ودون الحفاظ على مسافات آمنة، فى الوقت الذى تعتبر فيه البرازيل ثالث أكثر الدول تضررا من وباء فيروس كورونا.

البرازيل والشاطئ

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية، إلى أنه لا يوجد مكان لوضع دبوس على شاطئ إيبانيما فى ريو دى جانيرو، ويمتد بحر من المظلات على طول أحد أشهر الشواطئ البرازيلية، وينتمى إلى المدينة التي يوجد بها أعلى معدل وفيات من الفيروس في البلاد. يقول أحد السباحين: "في البرازيل، لا نحب أن نكون في المنزل كثيرًا".



شاطئ برازيلى

وآثارت الصور التي تركت الشواطئ مزدحمة بالناس في انتعاش كامل من الإصابات استياء العديد من المواطنين الذين يدركون خطورة الوضع.

في البرازيل، لم يتم السيطرة على الوباء بعد. بمتوسط ​​1111 حالة وفاة في الأيام الأخيرة، و30 ألف إصابة جديدة في الساعات الماضية، تجاوزت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بالفعل 8 ملايين إصابة بفيروس كورونا.



شواطئ البرازيل

وأعلنت شركة "فورد موتور" أمس الإثنين عن انتهاء جميع عمليات إنتاج السيارات في البرازيل في عام 2021 كجزء من خطة إعادة الهيكلة في أمريكا الجنوبية بعد الأزمة التى تمر بها جراء فيروس كورونا، وهي المنطقة التي ستزودها بها من الأرجنتين وأوروجواي وأسواق أخرى.

ومن المتوقع أن يؤثر الإجراء على الشركة بنحو 4.1 مليار دولار وأن يؤثر على حوالي 5000 عامل، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.