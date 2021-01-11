ولى العهد السعودى: البنية التحتية لـ"ذا لاين" بتكلفة من 100 لـ 200 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن العمود الفقري للاستثمار في ذا لاين سيأتي من السعودية وصندوق الاستثمارات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف ولي العهد السعودي: البنية التحتية لمشروع ذا لاين بتكلفة ما بين 100 إلى 200 مليار دولار

وفى وقت سابق أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن مشروع "ذا لاين" في نيوم، حيث قال ولي العهد السعودي إن مشروع "ذا لاين" في نيوم سيكون بطاقة متجددة 100مضيفا أنه يحافظ على الطبيعة بنسبة 95%، موضحا أن مشروع "ذا لاين" سيكون مدينة مليونية بطول 170 كلم.

وتابع ولي العهد السعودي: مشروع "ذا لاين" سيكون صفر سيارات و صفر شوارع وصفر انبعاثات، موضحا أن مشروع "ذا لاين" في نيوم سيوفر 380 ألف فرصة عمل.

واستطرد الأمير محمد بن سلمان،: نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إنه في 2050 سيهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون، موضحا أن مشروع "ذا لاين" في نيوم ثورة حضارية للإنسان.