اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 12:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولى العهد السعودى: البنية التحتية لـ"ذا لاين" بتكلفة من 100 لـ 200 مليار دولار

الإثنين، 11 يناير 2021 12:12 ص
ولى العهد السعودى: البنية التحتية لـ"ذا لاين" بتكلفة من 100 لـ 200 مليار دولار الامير محمد بن سلمان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن العمود الفقري للاستثمار في ذا لاين سيأتي من السعودية وصندوق الاستثمارات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف ولي العهد السعودي: البنية التحتية لمشروع ذا لاين بتكلفة ما بين 100 إلى 200 مليار دولار

وفى وقت سابق أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن مشروع "ذا لاين" في نيوم، حيث قال ولي العهد السعودي إن مشروع "ذا لاين" في نيوم سيكون بطاقة متجددة 100مضيفا أنه يحافظ على الطبيعة بنسبة 95%، موضحا أن مشروع "ذا لاين" سيكون مدينة مليونية بطول 170 كلم.

وتابع ولي العهد السعودي: مشروع "ذا لاين" سيكون صفر سيارات و صفر شوارع وصفر انبعاثات، موضحا أن مشروع "ذا لاين" في نيوم سيوفر 380 ألف فرصة عمل.

واستطرد الأمير محمد بن سلمان،: نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إنه في 2050 سيهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون، موضحا أن مشروع "ذا لاين" في نيوم ثورة حضارية للإنسان.

 

 


نيوم

ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

ذا لاين

السعوديه

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ولى العهد السعودى يعلن عن مشروع "ذا لاين" فى نيوم.. محمد بن سلمان: نحن بحاجة لتجديد مفهوم المدن مستقبلية.. وعام 2050 سيشهد تهجير مليار إنسان لارتفاع انبعاثات الكربون.. ورئيس نيوم: سيكون من روافد اقتصاد السعودية

الأحد، 10 يناير 2021 08:39 م

المصالحة الخليجية .. مجلس التعاون يتطلع للمستقبل .. الكويت تشكر القاهرة.. رؤساء الوفود يوقعون "ميثاق العلا".. والأمير محمد بن سلمان يشيد بالوساطة الأمريكية الكويتية.. ويؤكد: علينا مواجهة سلوك إيران التخريبى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 03:05 م

الأمير محمد بن سلمان يشيد بالدعم الكويتي والأمريكي في انطلاق القمة الخليجية 41

الثلاثاء، 05 يناير 2021 02:06 م

الكويت تعلن فتح الحدود بين السعودية وقطر بعد 3 سنوات من الإغلاق.. الخارجية الكويتية: نسعى للم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.. محمد بن سلمان: القمة الخليجية ستكون موحدة للصف.. وكوشنر يحضر توقيع اتفاق الغد

الإثنين، 04 يناير 2021 09:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة