ولادة قيصرية تنقذ حياة أم أربعينية مصابة بكورونا وجنينها بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكن الفريق الطبى بمستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من إنقاذ حياة أم وجنينها؛ بعدما حضرت الأم، البالغة 42 عامًا، مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعانى من ارتفاع ضغط الدم والسكر.

وفور عمل الفحوصات اللازمة، تبين أن الأم حامل فى أسبوعها الـ 38، وجرى إجراء عملية ولادة قيصرية وإنقاذ حياتها وحياة الجنين، وذلك تحت عناية وجهد فريق من قسم النساء والولادة بالمستشفى.

وضم الفريق الطبى كلًا من: الدكتور أحمد إسماعيل، والدكتورة عزة جمال، والدكتور أحمد علي، أخصائى النساء والتوليد، والدكتور محسن محمد، من قسم التخدير، والدكتور محمد رضوان، من قسم الأطفال، بحضور وإشراف الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير المستشفى، والدكتور أحمد زكي، نائب إدارى المستشفى، والدكتور أحمد عثمان، رئيس قسم النساء والولادة.