وفاة أم عقب علمها برحيل ابنتها بساعة واحدة نتيجة إصابتهما بكورونا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

سجلت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وفاة طبيبة ووالدتها، كما توفى طبيب بيطرى، متأثرين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أن الدكتورة داليا محمد العوالى، 40 سنة، طبيبة نساء وتوليد بكفر الشيخ، توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكانت تُعالَج فى منزلها، وتم نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وأشار المصدر إلى أن والدة الطبيبة كانت محتجزة بقسم العزل بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ، وتوفيت عقب سماعها خبر وفاة ابنتها، حزنا عليها، وتم دفنها بعد ابنتها بساعة واحدة، بمقابر مدينة كفر الشيخ.