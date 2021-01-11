وقال الرئيس النمساوى اليوم الاثنين، خلال مراسم أداء القسم، إن كوخر يتسم بالمثابرة والقدرة على التحمل وهي الصفات اللازمة للمنصب حيث يواجه تحديات وباء كورونا وأثرها الواسع على سوق العمل وعلى ارتفاع معدلات البطالة .



كان الوزير كوخر "47 عاما" رئيسا لأحد المعاهد الاقتصادية المتخصصة وهو شخصية غير حزبية وتم اختياره باعتباره من ذوي الخبرة لتسهيل عملية التوافق عليه .

يذكر أن الوزيرة السابقة كريستين أشباخر قد اضطرت إلى الاستقالة إثر كشف وسائل الإعلام النمساوية عن قيامها بتزوير شهادات علمية والقيام بسرقة أدبية فى الدراسات العليا.