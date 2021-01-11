نواب جمهوريون يرفضون طلبا بتفعيل التعديل الـ 25 الخاص بعزل الرئيس الأمريكي

كتب أحمد عرفة

رفض نواب جمهوريون طلبا بتفعيل التعديل الـ 25 الخاص بعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مجلس النواب مستعد لبدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إذا رفض نائب الرئيس مايك بنس ومجلس الوزراء إقالته من منصبه لدوره في تحريض الغوغاء الذين نفذوا هجومًا مميتًا على مقر الحكومة الأمريكية.

وسلمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الإنذار في رسالة إلى زملائها مساء الأحد وصفت الرئيس بأنه تهديد عاجل للأمة.