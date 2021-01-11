مناقشة أول رسائل دكتوراه للوافدين بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

ناقش معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، لأول مرة رسائل الدكتوراه للطلاب الوافدين بالمعهد للحصول على درجة دكتورة الفلسفة فى الدراسات الأفريقية بتخصصات السياسة والاقتصاد دكتوراة، وقدم ملحمة علمية فى أولى مناقشة.

وأكد الدكتور السيد عويس، عميد المعهد، أن جامعة أسوان حريصة كل الحرص على تشجيع الباحثين على تطوير أفكارهم البحثية والعالمية، الذى يمثل النواة الأساسية لتحقيق التقدم والرقى ودفع عجلة التنمية بمصر، مشيرًا إلى أنه مدى الشهور القادمة سوف يقدم المعهد زهورا وثماراً اخرى للمجتمع العربى والأفريقى وهذا الانتاج هو حصاد لجهد ودعم ادارة الجامعة.

وأوضح عويس، فى بيان صحفى، أن مجلس إدارة الجامعة، يهتمون بالباحثين فى مختلف المجالات وخاصة الدعم الفياض للمعهد وجميع منتسبيه، من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وأضاف أن قدمت إدارة الدراسات العليا بالمعهد الدعم الفنى والإدارى، اللازم للتيسير على الطلاب والباحثين الملتحقين بالمعهد وتوفير كافة البيانات والمعلومات إلكترونياً والتى أسهمت فى دعم تلك المناقشات، ومن جانب آخر فإن جامعة أسوان لا تدخر جهدا فى مساعدة الباحثين، ومنحهم الأولوية القصوى لتحقيق أعلى مستوى، من التقدم العلمى والبحثى وأيضاً التكنولوجى، وتقديم كافة التسهيلات والاستعانة بخبرات الأساتذة المتخصصين فى كل مجال.