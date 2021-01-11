مميش: الرئيس فاجئنى بتوفير تمويل قناة السويس ووضع أمامنا تحدٍ لإنهاء المشروع فى سنة



الفريق مهاب مميش فى جامعة الفيوم



الفريق مهاب مميش

وقال "مميش"، أوجه رسالة لأبنائنا الطلاب، بأن من يصمم على النجاح، ينجح، وتعلمت من كل الأحداث التي مرت بنا، وأنه علينا كمصريين أن نعتمد على أنفسنا وليس على آخرين.جاء ذلك، خلال لقاء الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، باتحاد طلاب جامعة الفيوم، قبل ظهر اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى.تحدث "مميش"، عن تفاصيل توليه رئاسة هيئة قناة السويس، وبداية فكرة توسعة قناة السويس، ومشاورة الشباب العاملين بالهيئة، في فكرة إضافة تفريعة جديدة للقناة، تواجه مشاكل تعطل أي سفينة في مجرى القناة، والذي كان يعطل حركة الملاحة والتجارة الدولية في القناة، وأن فكرة التوسعة تختصر 50% من زمن الملاحة للسفن في القناة.وأضاف "مميش"، عرضت الفكرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توليه رئاسة جمهورية مصر العربية، ثم عدت لمنزلي بعد أن وجه الشكر لي، ثم فوجئت بالرئيس يتصل بي صباح اليوم التالي، ويطلب مني التوجه لمقابلته في مكتبه، وجلسنا مع عدد كبير من القيادات، لشرح تفاصيل الفكرة وفوائدها لمصر وحركة الملاحة بالقناة.وأوضح "مميش"، أن الرئيس فاجأه بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، بطرح شهادات قناة السويس، على المواطنين، ووقف المصريون موقف قوي في تنفيذ المشروع، لأنهم أشداء وقت الحاجة، وأن اختصار تنفيذ المشروع من 3 سنوات إلى سنة، بناءً على تكليف الرئيس "السيسي"، كان تحدي بالنسبة لنا، وتمكنا من تنفيذ المشروع وسداد فوائد الشهادات للمواطنين، في موعدها، وعندما جاء استرداد قيمة الشهادات للمواطنين، حصل الجميع على أمواله في وقتها.وتابع "مميش"، وجدت روح تعاون كبير من العاملين في الهيئة خلال تنفيذ المشروع، لإنجاز الأعمال في الوقت المقرر، متحدثا عن تفاصيل مراحل المشروع وانجازه، وأن المعارك الكثيرة التي دخلناها، اكسبتنا الكثير من الخبرات.واختتم أن فترة ثورة 25 يناير 2011م، هي أصعب فترة مرت بها مصر، لأن عندما يأتي الأمر من الداخل يكون صعب، أمام لو كان من الخارج، فتكون مواجهته أسهل، وعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقتها وزارة الدفاع، استطاع استيعاب الأمر، ومنع الكثير من المشاكل ضد مصر.