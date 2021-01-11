وأضافت أن الرتل العسكري كان في طريقه إلى قاعدة عسكرية تقع في بلدة "بني يادي" على بعد 50 كيلومترا من "داماتورو".

يذكر أن منطقة "بوني يادي" تعد أحد معاقل هذا التنظيم الذي يشن هجمات ضد الجنود والمسافرين.