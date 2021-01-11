اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير مستشفى حميات دسوق يكشف كواليس الاعتداء على الأمن والعاملين بالمستشفى

الإثنين، 11 يناير 2021 08:54 م
مدير مستشفى حميات دسوق يكشف كواليس الاعتداء على الأمن والعاملين بالمستشفى الإعلامى نشأت الديهى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور شومان ربيع، مدير مستشفى حميات دسوق، إن هناك حالة من التحريض على المستشفيات والأطقم الطبية خلال الفترة الماضية، فى ظل ظروف استثنائية تبذل فيها الأطقم الطبية مجهوداً لا يتحمله بشر من أجل تقديم خدمة جيدة للحفاظ على أرواح المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"نعمل فى ظروف لا يتحملها بشر ..واحنا مش بنام حرفياً..يوجد تحريض على المستشفيات وهناك أشخاص غير مسئولة تسوق لذلك والكلام ده لا يمكن السكوت عليه مطلقاً".

وأوضح "ربيع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن هناك أهالى أحد المرضى قاموا بالاعتداء على أفراد الأمن والعاملين فى المستشفى، بعدما تجمهروا بأعداد كبيرة، وأحدثوا ضراراً بالغاً،وتابع: "قمنا بإخطار  الشرطة وحررنا محضراً بالواقعة"، وتساءل قائلاً:" هل من المعقول أنى أروح القسم واتعرض على النيابة مثل من اعتداء على؟".

وأكد "ربيع"، أنه تم الاعتداء على الأمن والعاملين وهم يؤدون عملهم، ومن حق الشخص الذى تم الاعتداء عليه أن يحرر محضراً بالواقعة ، وتابع:"حقى إنى أعمل محضر لأنى موظف وتم الاعتداء على فى مكان عملى"، مؤكداً أن المستشفى تقدم الخدمة الطبية لمرضى كورونا سواء اشتباه او عزل، منوهًا إلى أن الأعداد تكون أعلى من طاقة المستشفي ويتم انتظار بعض الحالات لحين إيجاد مكان لعزل المريض.

ولفت "ربيع"، إلى أن المعتدين على الأمن والعاملين كان لهم  مريض جاء للمستشفى مُصابا بفشل في عضلة القلب وتم الإبلاغ باصابته بكورونا، ولم يكن هناك مكان لعزله، فتم وضعه في الاستقبال لحين وجود مكان له، ولكن أهالي المريض لم يعجبهم الانتظار وفعلوا ما فعلوا.

اخبار مصر

حميات دسوق

كورونا

اخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير مستشفى حميات دسوق: أغلقت عيادتي الخاصة للتفرغ للعمل بمستشفى العزل

الإثنين، 20 أبريل 2020 12:07 ص

متطوعون من جامعة الزقازيق يقدمون أجهزة ومساعدات طبية لمستشفى العريش

الإثنين، 11 يناير 2021 04:32 م

وكيل "صحة الغربية" يتفقد مستشفى العزل الصحى بكفر الزيات

الإثنين، 11 يناير 2021 02:28 م

جامعة أسيوط: إجراء 10 آلاف و 211 عملية جراحية بمستشفى صحة المرأة خلال عام

الإثنين، 11 يناير 2021 01:24 م

تعافى وخروج 5 حالات كورونا جدد من مستشفى قفط التعليمى بقنا

الإثنين، 11 يناير 2021 01:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة