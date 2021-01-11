مدير مستشفى حميات دسوق يكشف كواليس الاعتداء على الأمن والعاملين بالمستشفى

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور شومان ربيع، مدير مستشفى حميات دسوق، إن هناك حالة من التحريض على المستشفيات والأطقم الطبية خلال الفترة الماضية، فى ظل ظروف استثنائية تبذل فيها الأطقم الطبية مجهوداً لا يتحمله بشر من أجل تقديم خدمة جيدة للحفاظ على أرواح المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"نعمل فى ظروف لا يتحملها بشر ..واحنا مش بنام حرفياً..يوجد تحريض على المستشفيات وهناك أشخاص غير مسئولة تسوق لذلك والكلام ده لا يمكن السكوت عليه مطلقاً".

وأوضح "ربيع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن هناك أهالى أحد المرضى قاموا بالاعتداء على أفراد الأمن والعاملين فى المستشفى، بعدما تجمهروا بأعداد كبيرة، وأحدثوا ضراراً بالغاً،وتابع: "قمنا بإخطار الشرطة وحررنا محضراً بالواقعة"، وتساءل قائلاً:" هل من المعقول أنى أروح القسم واتعرض على النيابة مثل من اعتداء على؟".

وأكد "ربيع"، أنه تم الاعتداء على الأمن والعاملين وهم يؤدون عملهم، ومن حق الشخص الذى تم الاعتداء عليه أن يحرر محضراً بالواقعة ، وتابع:"حقى إنى أعمل محضر لأنى موظف وتم الاعتداء على فى مكان عملى"، مؤكداً أن المستشفى تقدم الخدمة الطبية لمرضى كورونا سواء اشتباه او عزل، منوهًا إلى أن الأعداد تكون أعلى من طاقة المستشفي ويتم انتظار بعض الحالات لحين إيجاد مكان لعزل المريض.

ولفت "ربيع"، إلى أن المعتدين على الأمن والعاملين كان لهم مريض جاء للمستشفى مُصابا بفشل في عضلة القلب وتم الإبلاغ باصابته بكورونا، ولم يكن هناك مكان لعزله، فتم وضعه في الاستقبال لحين وجود مكان له، ولكن أهالي المريض لم يعجبهم الانتظار وفعلوا ما فعلوا.