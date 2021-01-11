محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير الشوارع والمحاور الجديدة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في شارع إبراهيم المغازي، من تطوير ورصف بالانترلوك، وإزالة التعديات على جانبي الطريق من أصحاب المحال، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإزالة التعديات، ودهان الدور الأرضي بلون واحد، موجهاً بعدم إزالة واجهات المحال، حرصا على مصلحة أصحابها، واستمع محافظ كفر الشيخ إلى أصحاب المحال وقاطني الشارع، وابدوا ارتياحهم لأعمال التطوير الجارية، والالتزام بخط التنظيم.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف وافي ،السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياس حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ عدد من شوارع شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، والتزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواقف العامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تفقد الأعمال الجارية بشارع 21 بغرب المدينة ليكون اتجاهين،كما تفقد محور سعد زغلول، ووجه بإجراء تعديلات ليكون كل اتجاه من اتجاهي المحور 10 متر وليس 8 متر، وتقليل مساحة الجزيرة الوسط.



تفقد محور سعد زغلول غرب كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يتابع ويوجه بازالة التعديات على الشارع الرئيسي