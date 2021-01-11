محافظ بنى سويف يتفقد المجمع الصناعى بمنطقة ببياض العرب.. صور

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، واللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، مجمع الصناعات بمنطقة بياض العرب شرق النيل، والذى يعد واحداً من ثلاثة عشر مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدد من المحافظات، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وتفقد المحافظ يرافقه رئيس الهيئة المجمع المقرر افتتاحه قريبا،والذى أقيم على مساحة 70 فدان ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة تم طرحها"بنظام الإيجار أو التمليك"لأصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين من الشباب،وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار،حيث يشمل المجمع منتجات وأنشطة فى القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية،بجانب مكونات المجمع وأقسامه الإدارية التى تتضمن مبان خدمية وإدارية، وبنك،منافذ بيع ومبنى للمعارض، بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

كما زار المحافظ ورئيس الهيئة مصنعا لإنتاج الأدوية والمقام على مساحة 10 آلاف متر، ويصدر إلى أكثر من 30 دولة ،وتفقدا مراحل وخطوط الإنتاج ومنظومة الأمن والسلامة بالمصنع، واستمعا لشرح بعض تفاصيل الإنتاج والأسواق المستهدفة التى يذهب لها المنتج سواء المحلية أو التصدير والجودة التى يسعى المصنع للوصول إليها وخططه المستقبلية.

وفى ختام الزيارة عقد المحافظ اجتماعا بالمقر الإدارى لمنطقة بياض العرب الصناعية بحضور رئيس الهيئة والعاملين بالمنطقة ، وذلك لمناقشة آليات منظومة العمل والإجراءات التنسيقية التى يتم إتباعها بين المحافظة والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار،وتفعيل التعاون والتكامل بين كافة أطراف المنظومة وجمعيات المستثمرين وغيرها.