مؤسسة تعليمية تتبرع للطالبة المدرسة بسبورة جديدة و200 كتاب للأطفال.. صور

الدقهلية شريف الديب

قامت مؤسسة تعليمية بالتبرع للطالبة المدرسة، والتى قررت أن تعلم أطفال القرية بعد توقف الدراسة، بتسليمها سبورة حديثة وأقلام، وأدوات للمساعدة فى العملية التعليمية، حيث قامت المؤسسة بزيارة إلى قرية اتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتوزيع 200 كتاب على الطلاب الموجودين، وذلك بعد انتشار صور الطالبة أثناء التدريس للأطفال بالقرية.

وأكدت المؤسسة التعليمية أنها سوف تستمر وتكون على تواصل مع الطالبة والأطفال، وأنه سوف تمد الأطفال بالكتب الدراسية الخاصة بكل ترم، وسوف تقوم بتذليل العقبات لهم وتوفير كافة الاحتياجات للطلاب.

وقد التقى (اليوم السابع) بريم خيري 12 سنة الطفلة المدرسة بقريتها، وقالت إنها وجدت الأطفال فى القرية والشارع يلعبون أوقات كبيرة خاصة بعد تأجيل الدراسة للعام الماضى، ولا يوجد ما يشغل الأطفال، فطرحت عليهم فكرة أن أعطيهم دروسا، بدلا من اللعب طوال النهار بالقرية دون فائدة، وبالفعل استجاب عدد من الأطفال وأولياء الأمور لهذا الفكرة، وبدأ الأطفال يترددون علىّ، وبعد أن شاهد أحد جيراني وأنا أقوم بتعليم الأطفال فى الكراسة، فقام بتوفير سبورة خشبية صغيرة، لأقوم بالكتابة والشرح عليها.

وبالفعل بدأ أعداد الأطفال فى الزيادة، وأصبح يتوافد عليا الكثير، وقمت بتقسيمهم عقب ذلك لمجموعات، كل مرحلة مع بعض، وقالت إن أكبر مرحلة تقوم بالتدريس لهم هي السادسة الابتدائى، وأضافت أن الثقة تزداد يوما بعد يوم.

وأشارت إلى أنها تتمني أن تصبح مدرسة لحبها فى مهنة التدريس، وتريد أن تكون متخصصة فى مادة الرياضيات.

وقالت إن تشجيع الأهالي بالقرية دفعني للاستمرار فى العمل وتعليم الأطفال وتحمل مسئولية ذلك، وعن دراستها أكدت ريم خيري أنها تتحصل على دروسها وتذاكر وبعد الانتهاء من ذلك تقوم بالتدريس للأطفال.

وأضافت أنها متفوقة فى دراستها، وأن تعليمها ودراستها لم يؤثر على فكرته بتعليم الأطفال الصغار بالقرية بدلا من ضياع وقتهم فى اللعب، خاصة بعد تأجيل الدراسة وعدم انتظام العملية التعليمية خلال تلك الفترة، فرأيت أنه من الأفضل استثمار الوقت فى شىء يفيد الأطفال.

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من الأطفال متفوقين، وهي تستطيع أن توصل لهم المعلومة بشكل سهل وبسيط.

وتابعت ريم بأنها فوجئت بتفاعل كبير جدا بعد انتشار صورها أثناء الدرس مع الأطفال.



































