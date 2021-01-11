كامالا هاريس: يجب علينا إعادة بناء اقتصادنا بشكل أفضل

كتب هيثم سلامة

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، التزام إدارتها بإعادة بناء الاقتصاد بشكل أفضل حتى يتم رفع المستوى المعيشى لكل الأفراد خلال الفترة المقبلة، موضحة أن ذلك يبدأ بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة الأجر وأماكن عمل آمنة.

وكتبت كامالا هاريس، عبر حسابها بموقع تويتر:" يجب علينا إعادة بناء اقتصادنا بشكل أفضل حتى يرفع الجميع، بغض النظر عما تفعله من أجل لقمة العيش أو المكان الذي تعيش فيه سواء كان ذلك في البلدات الصغيرة أو المدن الكبيرة أو في أي مكان بينهما" وأضاف: "يبدأ هذا بحد أدنى أعلى للأجور، وإجازة مدفوعة الأجر، وأماكن عمل آمنة، ونقابات أقوى".



كامالا هاريس عبر تويتر

كانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أشادت بالسفير ويليام بيرنز بعد اختياره مديرا لـCIA، مؤكدة أنه يتمتع بفهم عميق للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية.

وغردت كامالا هاريس عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة :"يتمتع السفير بيل بيرنز، خبير الأمن القومي الذي يمتلك عقودًا من الخبرة، بفهم عميق للتحديات التي تواجه بلدنا. وسيقود وكالة المخابرات المركزية باستقلالية ونزاهة، ويكرم دائمًا المتخصصين في الاستخبارات في بلادنا".