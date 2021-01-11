اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كامالا هاريس: يجب علينا إعادة بناء اقتصادنا بشكل أفضل

الإثنين، 11 يناير 2021 10:47 م
كامالا هاريس: يجب علينا إعادة بناء اقتصادنا بشكل أفضل كامالا هاريس
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، التزام إدارتها بإعادة بناء الاقتصاد بشكل أفضل حتى يتم رفع المستوى المعيشى لكل الأفراد خلال الفترة المقبلة، موضحة أن ذلك يبدأ بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة الأجر وأماكن عمل آمنة.

وكتبت كامالا هاريس، عبر حسابها بموقع تويتر:" يجب علينا إعادة بناء اقتصادنا بشكل أفضل حتى يرفع الجميع، بغض النظر عما تفعله من أجل لقمة العيش أو المكان الذي تعيش فيه سواء كان ذلك في البلدات الصغيرة أو المدن الكبيرة أو في أي مكان بينهما" وأضاف: "يبدأ هذا بحد أدنى أعلى للأجور، وإجازة مدفوعة الأجر، وأماكن عمل آمنة، ونقابات أقوى".

كامالا هاريس عبر تويتر
كامالا هاريس عبر تويتر

كانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أشادت بالسفير ويليام بيرنز بعد اختياره مديرا لـCIA، مؤكدة أنه يتمتع بفهم عميق للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية.

وغردت كامالا هاريس عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة :"يتمتع السفير بيل بيرنز، خبير الأمن القومي الذي يمتلك عقودًا من الخبرة، بفهم عميق للتحديات التي تواجه بلدنا. وسيقود وكالة المخابرات المركزية باستقلالية ونزاهة، ويكرم دائمًا المتخصصين في الاستخبارات في بلادنا".

 


كامالا هاريس

جون بايدن

نائبة الرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي جو باين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة