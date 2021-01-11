فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمركز بلاط بالوادى الجديد..غدا

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فصل التيار الكهربائي، صباح غٍد الثلاثاء عن 4 مناطق بالمركز.

وأكد المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط، في بيان صحفي، فصل مغذي تفريعة "البليزة"، وأن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء، مضيفًا أن المناطق المتأثرة بالفصل هي "البليزة -أبو دفية أبو درويش-والآبار الزراعية.

وأضاف جبالي، أنه من المقرر فصل الكهرباء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.