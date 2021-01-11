اليوم السابع
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عفو ملكى مغربي يشمل 756 شخصًا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

الإثنين، 11 يناير 2021 04:17 ص
عفو ملكى مغربي يشمل 756 شخصًا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال العاهل المغربي الملك محمد السادس
أ ش أ

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أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرًا بالعفو على 756 شخصًا من المحكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة، بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
 
ذكرت وزارة العدل المغربية، في بيان، أنه بمناسبة ذكرى 11 يناير المجيدة لهذه السنة 1442 هجرية 2021 ميلادية أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة المغربية وعددهم 756 شخصا منهم 493 سجينًا قيد الاعتقال و263 شخصا في حالة سراح.

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