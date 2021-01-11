ضبط 1200 كجم مخللات غير صالحة للاستهلاك فى معمل بالدقهلية.. صور

شن فريق مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالدقهلية،حملة للمرور على عدة منشآت ( مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق ) للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد.
كما تم المرور اليوم على عدة منشآت غذائية حيث تم المرور على معمل مخللات بمركز السنبلاوين ، وتم ضبط 1200 كجم مخللات فلفل و جزر للتغير في الخواص الطبيعية، والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.
وتم سحب عينات وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
كما شدد الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة، على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد وكيل الوزارة على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعةبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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