ضبط 1200 كجم مخللات غير صالحة للاستهلاك فى معمل بالدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب

شن فريق مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالدقهلية،حملة للمرور على عدة منشآت ( مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق ) للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تم المرور اليوم على عدة منشآت غذائية حيث تم المرور على معمل مخللات بمركز السنبلاوين ، وتم ضبط 1200 كجم مخللات فلفل و جزر للتغير في الخواص الطبيعية، والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.