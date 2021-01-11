ضباط جمارك هولنديون يصادرون ساندويتشات لحم خنزير من بريطانيين تنفيذا لبريكست

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قنوات الأخبار التلفزيونية الهولندية بثت لقطات لضباط الجمارك وهم يصادرون شطائر لحم الخنزير من السائقين الذين وصلوا عن طريق إحدى السفن من المملكة المتحدة بموجب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات الشخصية من المنتجات ذات الأصل الحيواني إلى الاتحاد الأوروبي.

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB — OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021

ويظهر مسئولون هولنديون يرتدون سترات وهم يشرحون لسائقي السيارات والشاحنات المذهولين أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "لم يعد مسموحًا لك بإحضار أطعمة معينة إلى أوروبا، مثل اللحوم والفواكه والخضروات والأسماك، وهذا النوع من الأشياء. "

وأجاب أحد ضباط الجمارك على سائق مرتبك ومعه عدة شطائر ملفوفة بورق قصدير وسأل عما إذا كان بإمكانه تسليم اللحم والاحتفاظ بالخبز فقط: "لا ، كل شيء سيُصادر..مرحبًا بكم في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، سيدي ، أنا آسف".

وقالت الصحيفة إن الحظر دخل حيز التنفيذ يوم رأس السنة الجديدة مع انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست، حيث قالت وزارة البيئة والأغذية والشئون الريفية (Defra) إنه يجب على المسافرين "استخدام أو استهلاك أو التخلص من" العناصر المحظورة في أو قبل الحدود.

وتنص إرشادات الوزارة للسائقين التجاريين على أنه "اعتبارًا من 1 يناير 2021 ، لن يمكن إحضار منتجات من أصل حيواني مثل تلك التي تحتوي على اللحوم أو منتجات الألبان (مثل شطيرة لحم الخنزير والجبن) إلى الاتحاد الأوروبي".

وتقول المفوضية الأوروبية إن الحظر ضروري لأن اللحوم ومنتجات الألبان يمكن أن تحتوي على مسببات الأمراض المسببة لأمراض حيوانية مثل الحمى القلاعية أو حمى الخنازير و"تستمر في تشكيل تهديد حقيقي لصحة الحيوان في جميع أنحاء الاتحاد".