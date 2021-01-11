اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ضباط جمارك هولنديون يصادرون ساندويتشات لحم خنزير من بريطانيين تنفيذا لبريكست

الإثنين، 11 يناير 2021 07:13 م
ضباط جمارك هولنديون يصادرون ساندويتشات لحم خنزير من بريطانيين تنفيذا لبريكست بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قنوات الأخبار التلفزيونية الهولندية بثت لقطات لضباط الجمارك وهم يصادرون شطائر لحم الخنزير من السائقين الذين وصلوا عن طريق إحدى السفن من المملكة المتحدة بموجب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات الشخصية من المنتجات ذات الأصل الحيواني إلى الاتحاد الأوروبي.

ويظهر مسئولون هولنديون يرتدون سترات وهم يشرحون لسائقي السيارات والشاحنات المذهولين أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "لم يعد مسموحًا لك بإحضار أطعمة معينة إلى أوروبا، مثل اللحوم والفواكه والخضروات والأسماك، وهذا النوع من الأشياء. "

وأجاب أحد ضباط الجمارك على سائق مرتبك ومعه عدة شطائر ملفوفة بورق قصدير وسأل عما إذا كان بإمكانه تسليم اللحم والاحتفاظ بالخبز فقط: "لا ، كل شيء سيُصادر..مرحبًا بكم في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، سيدي ، أنا آسف".

وقالت الصحيفة إن الحظر دخل حيز التنفيذ يوم رأس السنة الجديدة مع انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست، حيث قالت وزارة البيئة والأغذية والشئون الريفية (Defra) إنه يجب على المسافرين "استخدام أو استهلاك أو التخلص من" العناصر المحظورة في أو قبل الحدود.

وتنص إرشادات الوزارة للسائقين التجاريين على أنه "اعتبارًا من 1 يناير 2021 ، لن يمكن إحضار منتجات من أصل حيواني مثل تلك التي تحتوي على اللحوم أو منتجات الألبان (مثل شطيرة لحم الخنزير والجبن) إلى الاتحاد الأوروبي".

وتقول المفوضية الأوروبية إن الحظر ضروري لأن اللحوم ومنتجات الألبان يمكن أن تحتوي على مسببات الأمراض المسببة لأمراض حيوانية مثل الحمى القلاعية أو حمى الخنازير و"تستمر في تشكيل تهديد حقيقي لصحة الحيوان في جميع أنحاء الاتحاد".


الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

بريكست

بوريس جونسون

هولندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شركات بريطانيا تعانى بسبب "بريكست".. أوبزرفر: مجموعات تجارية كبرى تحث الحكومة على مراجعة قواعد "محيرة" تهدد الصادرات.. ووزير يعترف: "اضطراب إضافى كبير" على الحدود خلال أسابيع بسبب تغييرات فى الجمارك

الإثنين، 11 يناير 2021 12:00 ص

نائب بريطانى: "بريكست" أنقذ المزيد من الأرواح من وباء كورونا

الأحد، 10 يناير 2021 10:12 م

الأوبزرفر: شركات بريطانية كبرى تحث الحكومة على مراجعة قواعد "بريكست" محيرة

الأحد، 10 يناير 2021 06:12 م

هل تنجح بريطانيا بدون الاتحاد الأوروبى بعد تطبيق بريكست؟.. كتب وروايات تجيب

السبت، 09 يناير 2021 07:00 م

جارديان: ضوابط "بريكست" على الحدود تعيق عمليات التسليم من بريطانيا لأوروبا

السبت، 09 يناير 2021 10:22 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة