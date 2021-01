ضباط جمارك هولنديون يصادرون ساندويتشات لحم خنزير من بريطانيين تنفيذا لبريكست

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قنوات الأخبار التلفزيونية الهولندية بثت لقطات لضباط الجمارك وهم يصادرون شطائر لحم الخنزير من السائقين الذين وصلوا عن طريق إحدى السفن من المملكة المتحدة بموجب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات الشخصية من المنتجات ذات الأصل الحيواني إلى الاتحاد الأوروبي.

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB