صور.. قوات الحرس الوطني الأمريكي ينتشرون حول مبنى الكابيتول في واشنطن

كتب عبد الوهاب الجندى

وصل عدد كبير من قوات الحرس الوطني في الولايات المتحدة الأمريكي إلى مقر الكونجرس والكابيتول، بعد أيام من اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب المبنى في العاصمة واشنطن.

وطرح الديمقراطيون بمجلس النواب اليوم الإثنين تشريعا من مادة واحدة لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله بتهمة "التحريض على التمرد" لدوره في الهجوم على مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

ويشير التشريع إلى أن ترامب ألقى خطابا وسط تجمع قبل قليل من قيام أنصاره بالهجوم وأنه أدلى بتصريحات "شجعت وأدت إلى" أعمال فوضوية في الكابيتول.

وعرقل الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي تحركا للديمقراطيين اليوم الاثنين من أجل طرح تشريع يحث نائب الرئيس مايك بنس على البدء في عملية تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وسعى الديمقراطيون في المجلس إلى الموافقة على طرح التشريع على الفور للمناقشة، لكن الجمهوريين عرقلوا الخطوة.



الحرس الوطني الأمريكي



الحرس الوطني داخل الكونجرس



انتشار الحرس حول الكونجرس



نشر القوات بعد أحداث الكونجرس