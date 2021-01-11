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صور.. قوات الحرس الوطني الأمريكي ينتشرون حول مبنى الكابيتول في واشنطن

الإثنين، 11 يناير 2021 06:37 م
صور.. قوات الحرس الوطني الأمريكي ينتشرون حول مبنى الكابيتول في واشنطن الحرس الوطني ينتشر حول الكابيتول
كتب عبد الوهاب الجندى

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وصل عدد كبير من قوات الحرس الوطني في الولايات المتحدة الأمريكي إلى مقر الكونجرس والكابيتول، بعد أيام من اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب المبنى في العاصمة واشنطن.

وطرح الديمقراطيون بمجلس النواب اليوم الإثنين تشريعا من مادة واحدة لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله بتهمة "التحريض على التمرد" لدوره في الهجوم على مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

ويشير التشريع إلى أن ترامب ألقى خطابا وسط تجمع قبل قليل من قيام أنصاره بالهجوم وأنه أدلى بتصريحات "شجعت وأدت إلى" أعمال فوضوية في الكابيتول.

وعرقل الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي تحركا للديمقراطيين اليوم الاثنين من أجل طرح تشريع يحث نائب الرئيس مايك بنس على البدء في عملية تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وسعى الديمقراطيون في المجلس إلى الموافقة على طرح التشريع على الفور للمناقشة، لكن الجمهوريين عرقلوا الخطوة.

الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي

 

الحرس الوطني داخل الكونجرس
الحرس الوطني داخل الكونجرس

 

انتشار الحرس حول الكونجرس
انتشار الحرس حول الكونجرس

 

نشر القوات بعد أحداث الكونجرس
نشر القوات بعد أحداث الكونجرس

 

وصول الحرس الوطني الأمريكي
وصول الحرس الوطني الأمريكي

 

 


الكابيتول

الحرس الوطني الأمريكي

قوات الحرس الوطني الأمريكي

واشنطن

الكونجرس

ترامب

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