صحيفة إيطالية: طريق العائلة المقدسة "هدية" مصر للعالم

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "انتيريس" الإيطالية إن طريق "العائلة المقدسة" هو الهدية التى تمنحها مصر للعالم، حيث أن هذا الطريق يوحد 25 مكانا عزيزا على ذاكرة المسيحيين ، مشيدة بجهود الحكومة المصرية قائلة إن "مصر لم توقف المشروع الكبير الذى يعتبر ذات أهمية كبيرة لدى العالم بأجمعه".



طريق العائلة المقدسة

وأشارت الصحيفة الإيطالية على موقعها الإلكترونى إلى أن السلطات المصرية ظلت ترعى المشروع الكبير لفتح خط سير الرحلة الذى يوحد الأماكن التى عبرها ، وفقا للتقاليد مرين ويوسف والطفل يسوع فى رحلات الحج الدولية ، عندما وجدوا الملاذ فى مصر للهروب من العنف، ويلتف على طول طريق طوله 3500 كيلومتر يمر عبر إحدى عشرة محافظة. من دلتا النيل إلى صعيد مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الاستثمار تشهد مساهمة كبيرة من المقرضين من القطاع الخاص والمنظمات الدولية. سيتم تفصيلها في غضون الشهرين المقبلين.

وأكدت أنه بمجرد تطويره ، سوف يمثل "الطريق" أحد أكبر طرق الحج الدينية في العالم. لا يمثل المشروع استثمارًا اقتصاديًا فقط، لكنها أيضًا مثالية للأمة المصرية بأكملها.

وأضافت الصحيفة أن هذا الطريق يولد الآمال لنهاية الآثار المدمرة التى نتجت عن فيروس كورونا لدى المصريين وشعوب العالم، فمصر ستشهد تدفق متزايد من السياح والحجاج الأجانب.