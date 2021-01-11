رئيس مياه الشرب بدمياط : نحرص على نشر مفهوم الجودة الشاملة بجميع الخدمات

دمياط معتز الشربينى

أكد المهندس محمد بدوى عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أنه حريص على نشر مفهوم الجودة الشاملة كأساس ترتكز عليه جميع الأنشطة والخدمات التى تقدمها الشركة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الأسبوعية التى قام بها بشكل مفاجئ على أحد مواقع الشركة للإطمئنان إلى انتظام سير الأعمال والتأكد من عدم وجود أى معوقات تواجه سواء العمل أو العاملين على حد سواء.

ورافق رئيس الشركة فى جولتة المهندس محمد الجابري، المهندس شاكر أبو العيلة، مهندس مجدى عطا الله، الدكتورة سامية الغباشي، مهندسة سهام راضي، مهندس جهاد عيد.

وشملت الجولة الأعمال القائمة بتوسعات محطة مياه دمياط ومتابعة كل من التجهيزات والمعدات والإنشاءات القائمة للتأكد من مدى الإلتزام بالجدول الزمنى الموضوع وتخلل الجولة المرور على مركز خدمة عملاء دمياط المطور حيث شدد رئيس الشركة على ضرورة التيسير على العملاء وتقديم الخدمة بشكل احترافى يليق بكيان شركة مياه دمياط ويلبى جميع احتياجات المواطنين.

واختتم عسل، جولته الصباحية من خلال زيارته إلى رافع مياه رأس البر "الإمتداد العمراني" للوقوف على آخر المستجدات فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية ووجه سيادته بضرورة الإلتزام بالخطة الموضوعة وتذليل أى معوقات قد تظهر فى سبيل الإنتهاء من الأعمال المطلوبة خلال المدة المحددة.