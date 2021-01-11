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رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية: الوضع خطر ونحتاج مستشفيات ميدانية

الإثنين، 11 يناير 2021 09:30 م
رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية: الوضع خطر ونحتاج مستشفيات ميدانية لبنان
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة مادونا مطر رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، تعليقا على إعلان حالة الطوارئ في لبنان بعد تزايد إصابات كورونا، إن الأعداد زادت من حفلات أعياد الميلاد ورأس السنة كل العالم اختلطت ببعضها وحدث اختلاط كثيرة، مردفة: "فلتت القصة من إيدينا وما استطعنا السيطرة على الوضع". 
 
وأوضحت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى: "عندنا خطر ونريد مساعدات لفتح مجال للمستشفيات الميدانية، موضحة أن المستشفيات مليئة على الآخر وكل الطوارئ مليئة كورونا في كل المستشفيات. 
 
وأشارت رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إلى أن هناك حديث عن توفير اللقاحات الشهر المقبل.
 

الامراض الجرثوميه

كورونا

لقاح كورونا

الطوارئ

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