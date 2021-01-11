حملات لرفع الإشغالات من الشوارع في الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح.. صور

الشرقية إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وإخلائها من إشغالات الباعة الجائلين، التى تُمثل عائقًا للحركة المرورية وللحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى وإعادة الانضباط للشارع وفرض سيادة القانون على الجميع.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالاشتراك مع شرطة المرافق بحمله لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبى والحلقة وكوبرى أبو عميرة وشارع فاروق وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملات يومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع بالاشتراك مع شرطه المرافق وأسفرت الحملات عن تحرير 31 محضر إشغال طريق، ورفع وإزاله 84 حالة إشغال طريق، فضلاً عن تغريم 17 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا ًعلى سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.



رفع الاشغالات



جانب من رفع الاشغالات والتعديات



الحملات