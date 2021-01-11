حملات لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة النظافة في الخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، حملة موسعة، لرفع الإشغالات والمخالفات، بكل المحلات والمقاهى وغيره من إشغالات الطريق، بمعرفة العاملين بالإدارة الهندسية.

وأكد المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة، فى بيان صحفي، اليوم الإثنين، استكمال العمل بالمرور على المحال التجارية، لتقنين أوضاع الإشغالات أمام المحال التجارية، وذلك بمعرفة العاملين بالإدارة الهندسية.

وحذر الطماوي، المخالفين من عدم تقنين أوضاعهم، مشددًا على أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفة يجرى رصدها.

وناشد رئيس مركز الخارجة، المخالفين بالبدء فى تقنين أوضاعهم، منبهًا على ضرورة فتح الطريق والأرصفة للمواطنين دون وضع أى أشغال عليها.

وعلى جانب آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، حملة النظافة الموسعة للأحياء السكنية بالمدينة وضواحيها.

أوضح رئيس مركز الخارجة، أن الحملة تضمنت إزالة أشجار تعوق خطوط الصرف الصحى بجراج الوحدة المحلية ورفع القمامة ومخلفات زراعية بمعرفة العاملين بأحياء مدينة الخارجة، وشملت أعمال الحملة إزالة الأتربة والإشغالات والمخلفات بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

وأشار الطماوي، إلى أن حملات النظافة مستمرة لإزالة المخالفات بالشوارع العامة والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة والطرق لرفع كفاءة بعض الشوارع وإزالة الأتربة منها.

وفى ذات السياق، كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، مسؤول منظومة النظافة والمتابعة الميدانية وإدارة البيئة، بمتابعة حملة تجميل المدينة بهدف الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة ترتقى إلى مستوى المدينة السياحية والوفود الزائرة لها.