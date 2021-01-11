بدء ضخ مياه محطة المستقبل الكبرى لقرى ومناطق جنوب الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بدء ضخ مياه الشرب من محطة المستقبل الكبرى إلى عدة قرى ومناطق جنوب مدينة الإسماعيلية، وتعد تلك المحطة أحد المشروعات العملاقة والتى تقضى تماما على مشكلات ضعف المياه وخاصة المناطق المرتفعة.

وأكد رئيس مياه القناة، أن تجربة ضخ المياه المرحلة بدأت، صباح اليوم، وتشمل توجيه المياه الى قرية نفيشة، وعزبة حمود موسي، وعزبة الورشة، بالإضافة إلى توجيه المياه لمنطقة العالى بالمنايف، ومنطقة 6 أكتوبر، والجزاريين، والكهرباء، وعزبة سليمان راشد، كمرحلة أولى، مضيفا أن زيادة ضخ المياه لتلك المناطق من محطة المستقبل الكبرى يقضى تماما على مشكلة ضعف المياه نظراً لكونها بمناطق مرتفعة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطة مياه المستقبل أيضاً تقضى على مشكلة ضعف مياه الشرب فى قرية الواصفية، وأبوصوير البلد، ومنطقة أبوخروع، والكرايم، وأباظه، ومنشية مبارك 1، و2، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، ومنطقة الاستثمار، ومنطقة الورش، والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي، مضيفا أن محطة مياه مدينة المستقبل الكبرى، مقامه على مساحة 11 فداناً، وتعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا، ومن المستهدف الوصول إلى الطاقة التصريفية لمحطة مياه المستقبل قدرها 800 لتر / ثانية بما يعادل 68 ألف متر مكعب يوميا.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.



ضخ مياه محطة المستقبل الكبرى