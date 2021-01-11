بايدن: "الشيوخ" يمكنه تقسيم يوم العمل بين تأكيد المرشحين وإجراءات عزل ترامب

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن إنه يأمل فى أن مجلس الشيوخ سوف "يقسم" يوم عمله إذا تحرك مجلس النواب قدمًا في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأعرب بايدن عن اعتقاده أن مجلس الشيوخ من الممكن أن يقضي الصباح في تأكيد مرشحيه وتقديم مشروع قانون للإغاثة من فيروس كورونا ، في حين سيتم استخدام فترة بعد الظهر لإجراء محاكمة عزل دونالد ترامب.

وسيكون هذا النوع من التقسيم ممكنًا بعد 20 يناير، عندما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ. بعد فوز الديمقراطيين مرتين في جورجيا الأسبوع الماضي ، أصبح مجلس الشيوخ الآن 50-50. بمجرد أن تؤدي كامالا هاريس اليمين كنائبة للرئيس ، فإنها ستقدم تصويتًا 51 يكسر التعادل لمنح الديمقراطيين السيطرة على الغرفة

وتلقى الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن جرعته الثانية من لقاح فايزر لفيروس كورونا، وتحدث الرئيس المنتخب للصحفيين حول تنصيبه القادم.

ولدى سؤاله عما إذا كان متوترًا بشأن أداء اليمين الدستورية في الخارج، أجاب بايدن:"أنا لست خائفًا من أداء القسم في الخارج".

وجاءت تعليقات الرئيس المنتخب بعد ظهور تقرير يفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قال إنه "تلقى معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى واشنطن العاصمة في 16 يناير.

وأكد بايدن أنه يجب محاسبة المسئولين عن أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وقال بايدن: "أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك تركيز حقيقي وجاد على محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين شاركوا في الفتنة وهددوا حياة الناس ، وشوهوا الممتلكات العامة ، وألحقوا أضرارًا كبيرة ، وأن تتم محاسبتهم".