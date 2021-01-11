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انقلاب سيارة بطريق "بنها - المنصورة" يتسبب فى تعطل حركة المرور دون إصابات

الإثنين، 11 يناير 2021 08:30 م
انقلاب سيارة بطريق "بنها - المنصورة" يتسبب فى تعطل حركة المرور دون إصابات انقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق "بنها - المنصورة" بالقليوبية، انقلاب سيارة ربع نقل بسبب السرعة الزائدة، بدون أى إصابات، فيما تعطلت الحركة المرورية على الطريق نصف ساعة، وانتقلت أجهزة الأمن، وجرى رفع السيارة، وفتح الطريق مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، من شرطة النجدة يفيد توقف الطريق السريع "بنها - المنصورة"، أمام قرية كفر منصور دائرة مركز كفر شكر.

انتقل العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين إنقلاب سيارة ربع نقل فى وسط الطريق نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة فى يد قائدها، وجرى رفع السيارة وركنها على جانب الطريق، ولم تقع أى إصابات، وجرى فتح الطريق مرة أخرى، بعد تعطله قرابة نصف ساعة، وتحرر محضر بالواقعة.

 

 


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