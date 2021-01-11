وأوضح المركز أن حالات الوفيات المرتبطة بالجائحة بلغت حتى الآن 72 ألف وفاة، بينما تعافي أكثر من مليونين و450 ألف شخص.



يذكر أن "المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية" يدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، وأحداث الصحة العامة ذات الاهتمام الإقليمي والدولي، كما يسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.