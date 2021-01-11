السكرتير المساعد لأسيوط يتابع إرتداء الكمامات فى وسائل النقل العامة

أسيوط هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بالمتابعة الدورية والمستمرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد فى كافة القطاعات خاصة ارتداء الكمامات فى الأماكن التى حددها قرار رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن لافتاً إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكافة القطاعات والمنشآت والعمل على تطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التى تم اتخاذها مؤخرًا مشيرًا إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وتوزيع بوسترات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة ، قاد حملة للمرور على وسائل النقل الجماعية والعامة بمدينة أسيوط وذلك للتأكد من تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين غير مرتادى الكمامة وفرض الغرامات المقررة دون تهاون أو تقاعس مؤكداً على استمرار هذه الحملات وتكثيفها على المنشأت العامة والخاصة وأماكن التجميعات وداخل المصالح الحكومية حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالقطاعات.

وجدد المحافظ، مناشدته للمواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيراً إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".