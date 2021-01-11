السكرتير المساعد بالإسكندرية يقود حملة في العجمى ويغلق 4 محال.. صور

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة السيد موسى رئيس حى العجمى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى، وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمحال والمقاهى بشارع البيطاش الرئيسى وشارع شهر العسل، ومنطقة الدخيلة.
وأشارت محافظة الاسكندرية، فى بيان لها إلى أنه استمرارا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التى شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذها وعدم التهاون مع أى مخالف فى اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.
واستمرارا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التى شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذها وعدم التهاون مع أى مخالف فى اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.
وخلال الحملة؛ أكد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم والملاهى بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات ، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة ، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.
وفى السياق ذاته؛ ذكر رئيس حى العجمى أن حملة اليوم أسفرت عن غلق 4 من المحال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية ، وتحرير 4 محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير 8 مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة، كما تم التحفظ على 163 كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو مذبوحة خارج السلخانة، كما تم التحفظ على 4 حالات أشغال طريق معيقة لحركة المارة، وتحرير 9 مخالفات بيئة، مشيرا إلى أنه تم المرور على المقاهى والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.
شارك فى الحملة ممثلين للطب البيطرى والصحة والقوى العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد البيئي.
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