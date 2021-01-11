السكرتير المساعد بالإسكندرية يقود حملة في العجمى ويغلق 4 محال.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة السيد موسى رئيس حى العجمى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى، وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمحال والمقاهى بشارع البيطاش الرئيسى وشارع شهر العسل، ومنطقة الدخيلة.

وأشارت محافظة الاسكندرية، فى بيان لها إلى أنه استمرارا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التى شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذها وعدم التهاون مع أى مخالف فى اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.

واستمرارا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التى شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذها وعدم التهاون مع أى مخالف فى اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وخلال الحملة؛ أكد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم والملاهى بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات ، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة ، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.

وفى السياق ذاته؛ ذكر رئيس حى العجمى أن حملة اليوم أسفرت عن غلق 4 من المحال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية ، وتحرير 4 محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير 8 مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة، كما تم التحفظ على 163 كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو مذبوحة خارج السلخانة، كما تم التحفظ على 4 حالات أشغال طريق معيقة لحركة المارة، وتحرير 9 مخالفات بيئة، مشيرا إلى أنه تم المرور على المقاهى والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.

شارك فى الحملة ممثلين للطب البيطرى والصحة والقوى العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد البيئي.