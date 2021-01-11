الإصلاح الزراعى بكوم إمبوا تعلن تعديل بعض الأنظمة الداخلية للجمعيات التعاونية

كتب – عبد الله صلاح - أحمد مرعى

أعلنت إدارة التعاون بمديرية أسوان بكوم إمبوا بهيئة الإصلاح الزراعى، تعديل بعض مواد الأنظمة الداخلية للجمعيات التعاونية المحلية، وذلك تحت إشراف المهندس عادل محمد على مدير عام المديرية، وذلك لتصبح قيمة المساهمة فى رأس مال الجمعية 150 جنية فقط، وذلك عن كل فدان أو كسورة بدلاً من 100 جنية عن كل فدان أو كسورة.

وجاء القرار الذى نشر فى جريدة الوقائع المصرية مايلى:- (بناءاً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الجمعيات التعاونية المحلية لمنطقة كوم أمبوا، بتاريخ 4 أكتوبر 2020 و5 أكتوبر 2020 و6 أكتوبر 2020 و7 أكتوبر 2020، لإنعقاد الجمعيات العمومية غير العادية لها بتاريخ 19 أكتوبر 2020 و20 أكتوبر 2020 و21 أكتوبر 2020 و22 أكتوبر 2020، للنظر فى تعديل المادة 23 من النظام الداخلى للجمعيات التعاونية المحلية، فقد إنعقدت الجمعيات العمومية غير العادية لهذا الجمعيات بتاريخ 19 أكتوبر 2020 و20 أكتوبر 2020 و21 أكتوبر 2020 و22 أكتوبر 2020، ووافقت على تعديل المادة 23 من النظام الداخلى للجمعيات التعاونية المحلية وأصبحت على النحو التالى:- (قيمة المساهمة فى رأس مال الجمعية 150 جنية فقط، وذلك عن كل فدان أو كسورة بدلاً من 100 جنية عن كل فدان أو كسورة).

وكانت قد انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تجهيز وتشغيل "20 بئر" جوفى بالطاقة الشمسية بوادى الصعايدة أسوان، حيث أعلنت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان فى بيان صحفى أنه بالتعاون بين الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، بقيادة المهندس "محمد عبد الرؤوف على، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، والإدارة العامة للمياه الجوفية لجنوب الوادى بقنا، بقيادة المهندس "محمود أحمد إسماعيل"، تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل "20 بئر" جوفى بالطاقة الشمسية بمنطقة وادى الصعايدة بمحافظة أسوان ، وتم تسليمها لوزارة الزراعة متمثلة فى مراقبة مصر العليا لمتابعة التشغيل والصيانة والحراسة.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، حملة لإزالة 16 مخالفة على النيل فى "الدقهلية - أسيوط – أسوان"، بالتنسيق مع أجهزة وزارتي الداخلية والتنمية المحلية ليصل إجمالى ما تمت إزالته منذ يناير 2015 لحوالى 57 ألف و 118 إزالة.