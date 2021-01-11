استلام 4 آلاف بطاقة رقم قومى بالمجان لغير القادرات في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظم المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، برئاسة نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة، مبادرة "بطاقتك حقوقك"، والتى تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات، والعمل على زيادة أعداد السيدات المطلوب استخراج بطاقات لهن، وتمكينها من أداء دورها الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى المجتمع، وحرصا على مساعدتهن فى إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

أوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس، أنه تم استلام 4 آلاف بطاقة رقم قومي"بالمجان" للسيدات، وذلك ضمن البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس،لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرت "بالمجان" ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" التى ينفذها فرع المجلس بمراكز وقرى المحافظة مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا،حيث يتولى المجلس توفير الاستمارات بدون مقابل للسيدات ، ويتم إعفاؤهن من غرامات التأخير.

ليصل بذلك إجمالى ما تم استخراجه على مدار عام 2020 وحتى اليوم إلى 14 ألف بطاقة،مشيدة بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية من خلال فى تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كافة العقبات ، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية.

من جانبه أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالمجهودات والأنشطة المتعددة التى يبذلها فرع المجلس القومى للمرأة فى مجال خدمة قضايا المرأة ، والتى تشمل كافة النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، إضافة إلى جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعى لدعم ومساندة المرأة السويفية فى المشاركة الفاعلة فى مختلف المناحى وتأهيلها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة مكانتها الأفضل فى مختلف المجالات.