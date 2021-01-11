اجتماع الدورة الـ50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك غدا

كتب مصطفى عنبر

تعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها العادية الـ50 غدا ،الثلاثاء، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة رؤساء ومدراء المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية.

وصرح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية - في بيان اليوم ،الاثنين، بأن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك لزيادة فاعلية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية.

وأضاف عبد القادر ، أن هذه الدورة ستعقد عن طريق آلية الاتصال عن بعد بتقنية الفيديو كونفرانس، وحضوريا بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة. موضحا أن محور أعمال هذه الدورة سيكون بعنوان التحول الرقمي والقرصنة الإلكترونية ، مشيرة الى أن الاجتماعات ستناقش موضوع التحول الرقمي والقرصنة الرقمية وحماية الشبكات ومقترحات للشراكات العربية الرقمية مقدمة من مؤسسة (طلال أبو غزالة) العالمية، وهي مجموعة من المشاريع تتضمن إنشاء شراكات بين المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات القطاع الخاص النظيرة لها.

كما سيتم متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة والخاصة برؤية منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات والمجتمعات العربية والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات العمل العربي المشترك بشأن إانشاء المرصد العربي وتشكيل الخلية لمواجهة تحديات وتداعيات الأزمة.