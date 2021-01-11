فيينا (أ ش أ)

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أنه سيتم الانتهاء من إعادة هيكلة مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب فى البلاد بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وقال نيهمر ،في تصريحات له اليوم الاثنين، إنه بعد وقوع الهجوم الإرهابى فى وسط العاصمة النمساوية "فيينا" فى 2 نوفمبر الماضي كان من الضروري تكثيف جهود إعادة بناء الثقة مع المواطنين النمساويين والشركاء الدوليين على وجه السرعة.