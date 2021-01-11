أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أنه سيتم الانتهاء من إعادة هيكلة مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب فى البلاد بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وقال نيهمر ،في تصريحات له اليوم الاثنين، إنه بعد وقوع الهجوم الإرهابى فى وسط العاصمة النمساوية "فيينا" فى 2 نوفمبر الماضي كان من الضروري تكثيف جهود إعادة بناء الثقة مع المواطنين النمساويين والشركاء الدوليين على وجه السرعة.
وأوضح نيهمر أن حماية الدستور هي الجدار الوقائي ضد الإرهاب والتطرف لمواجهة التهديدات الحالية والمحتملة، مشيرا إلى أن عملية إعادة الهيكلة سوف تتم بشفافية بمشاركة الأحزاب والبرلمان وخبراء من الخارج وسوف تركز على رفع كفاءة العنصر البشري واختيار العناصر المؤهلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة