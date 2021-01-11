إعادة فتح كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية بعد الالتزام بالاجراءات الاحترازية .. فيديو

ويقوم كارفور بقياس درجات الحرارة وتعقيم ايدى الزوار بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق قبل منحها للمواطنين داخل الهايبر.

يذكر أنه تم إغلاق الهايبر ماركت والمحلات المذكورة، بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢١، خلال حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ؛ بقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسكندرية، يرافقه اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط. والإدارات المعنية بالحي.