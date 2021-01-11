اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 03:22 م
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إعادة فتح كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية بعد الالتزام بالاجراءات الاحترازية .. فيديو

الإثنين، 11 يناير 2021 02:56 م
إعادة فتح كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية بعد الالتزام بالاجراءات الاحترازية .. فيديو إعادة فتح كارفور
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية فتح كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية و20 محل أخرى بعد إغلاقها أسبوعا كاملا لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المول التجارى.
 
ويقوم كارفور بقياس درجات الحرارة وتعقيم ايدى الزوار بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق قبل منحها للمواطنين داخل الهايبر.
 
 
يذكر أنه تم إغلاق الهايبر ماركت والمحلات المذكورة، بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢١، خلال حملة مكبرة  لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ؛ بقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسكندرية، يرافقه اللواء علاء يوسف  رئيس حي  وسط. والإدارات المعنية بالحي. 

الاسكندريه

كارفور سيتى سنتر

غلق كارفور

فتح كارفور محرم بك

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