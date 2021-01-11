إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شخصان بطلق نارى، اليوم الإثنين، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بجزيرة الطوابية بقنا، وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارا يفيد إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بجزيرة الطوابية بقنا.

وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف من مرفق قنا برئاسة الدكتور بدوى سعيد، لموقع الحادثة لنقل المصابين ونقلهم إلى المستشفى الجامعي، كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا لمنع تجدد الاشتباكات.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرات النيابة العامة لتولى التحقيقات ونقل المصابين للمستشفى.