إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

شكل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة ميدانية مشكلة من هانى حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وعيسى محمد مدير إدارة الشؤون الإدارية، لمتابعة 15 مركز شباب بإدارتى شباب بنها وطوخ لمتابعة الاجراءات الاحترازية والنظافة والتطهير للمبانى الإدارية والملاعب والانضباط فى العمل، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأسفرت المتابعة عن وجود عدد من المراكز المفتوحة ونظيفة ومعقمة وتبين إلتزام العاملين بها وممارسة الأنشطة وهى "كفر مناقر - الرملة - ميت العطار – الفاخورة - طحلة - كفر طحلة - أشراف دجوى - طنط الجزيرة - برشوم الصغرى - العمار الكبرى".

في حين تبينت لجنة المتابعة من وجود مراكز مغلقة وهي "السلام بساحل دجوى - دجوى - أكياد دجوى - كفر الرجالات - برشوم الكبرى"، وتغيب العاملين عنها في أوقات العمل الرسمية.

ومن ناحيته أمر الدكتور محمود الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق في غلق المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حيال ذلك.