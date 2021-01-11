"أربطه خوفا عليه" والدة الشاب المعاق توضح سبب توثيق نجلها فى شجرة.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكدت والدة الشاب المعاق الذى انتشرت له صور وهو موثق فى الشجرة، أنها تقوم بتوثيقه فى شجرة بسبب إعاقته الذهنية، خوفا عليه خاصة أن والده قاما بتطليقها عقب علمه أن نجله معاق.

وقالت فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع: إنها قامت بالإنفاق على نجلها المعاق وذهبت لأكثر من طبيب لعلاجه ولكن دون فائدة، مضيفة أنها تحب ابنها وهو نور عينها، مؤكدة أنه عقب القبض عليها بسبب انتشار صورة تقيده فى الشجرة لم يتناول نجلها الطعام حتى عادت وهلل فرحا بعودتها .

وأوضحت أنها تعمل فى الأرض الزراعية باليومية حتى تستطيع توفير الطعام والدواء، مؤكدة أنها تحصل على معاش قيمته 300 جنيه، ولابد أن تعمل من أجل توفير الرعاية لنجلها، موضحة أنها أثناء العمل تقوم بربطه فى الشجرة خلال فترة عملها وتفكه بعد ذلك.

وطالبت الأم المحافظة بتوفير مسكن ملائم ليها خاصة أن منزلها غير مسقوف وتحتاج لتوفير دخل مناسب لها ولنجلها.