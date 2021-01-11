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أحد جيران شاب الشرقية المعاق: "والدته بتربطه علشان خايفة عليه"

الإثنين، 11 يناير 2021 02:07 ص
أحد جيران شاب الشرقية المعاق: "والدته بتربطه علشان خايفة عليه" الشاب "سيد" الشرقية -ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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كشف جمال محمود أحد أهالى كفر عمار بفاقوس التابعة لمحافظة الشرقية وجار الأسرة، تفاصيل ربط شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى جذع شجرة بالقرية، موضحا أن الشاب يبلغ 24 عاما ووالدته هى التى تقوم بربطه فى الشجرة خوفًا من أن يضيع منها فى الشوارع.

وواصل محمود خلال مداخلة هاتفية فى برنامج رأى عام المذاع على قناة tenوالذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد إلى أنه تم طلاقها منذ 25 عاما بسبب ولادتها الشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف قائلا، إن السيدة تضطر إلى ربط ابنها طوال ساعات عملها لتضمن عدم خروجه بمفرده وتغيبه عن المنزل خاصة إنه غير مدرك لتصرفاته أو أفعاله، إضافة إلى أنه قد يتعرض لأى أذى أو اعتداء خاصة أن الأطفال يمكن أن يقذفوه بالحجارة.

 


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