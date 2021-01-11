أب يفقد أبناءه الأربعة بنبى سويف بمرض نادر ويبحث عن نجاة الخامس.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

التقى اليوم السابع فى بث مباشر، والد الطفل أيمن عماد موسى، المصاب بمرض مناعة نادر عقب استجابة محافظ بنى سويف له بتوفير العلاج الخاص بابنه على نفقة المحافظة لحين توفيره على نفقة الدولة.

وقال عماد موسى إنه التقى الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف وتواصل مع المحافظ تليفونيا، الذى أكد أنه لن يدخر جهدا ولا سبيلا فى هذا الشأن، واستمع لوالد الطفل عن مستجدات الحالة والظروف التى تمر بها الأسرة، خاصة وأن الدواء المستعمل لعلاج الحالة توجد صعوبة فى توفيره، بجانب تكلفته الكبيرة.

وأضاف عماد موسى أن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قرر تحمل تكلفة الدواء المطلوب لحالة الطفل المصاب بخلل بالجهاز المناعى، من صندوق المساهمة المجتمعية للمحافظة، وذلك لحين توفير الدواء عن طريق إدارة العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة.

وأضاف عماد موسى أن نجله أيمن هو الابن الخامس الذى يعانى من هذا المرض المناعى بعد وفاة ثلاثة من أشقائه بهذا المرض الذى تم اكتشافه فى آخر أربع أعوام على أنه اضطرابات فى الجهاز المناعى والتهابات ذاتية.

وأضاف والد الطفل عماد، أن الأطباء توصلوا إلى نوع من العلاج غير موجود فى السوق المصرى ويتم استيراده من الخارج، وأن العلبة تضم 28 حقنة تكلفتها تصل لـ 26 ألف جنيه والطفل يحتاج إلى حقنة كل يومين"، مؤكدا أنه باع كل ما يملك وأصبح ابنه يصارع الموت لعدم توافر الحقن، مناشدا المسئولين بمحاولة توفير الحقنة على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.