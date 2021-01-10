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ولي العهد السعودى عن "ذا لاين": ستدار بالاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعى

الأحد، 10 يناير 2021 08:15 م
ولي العهد السعودى عن "ذا لاين": ستدار بالاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعى الامير محمد بن سلمان
كتب أحمد عرفة

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قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى، إنه فى 2050 سيهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون، موضحا أن مشروع "ذا لاين" في نيوم ثورة حضارية للإنسان.

 

وأضاف ولي العهد السعودى، خلال كلمة له أن مجتمعات "ذا لاين" ستدار بالاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعى، موضحا أن المجتمعات فى "ذا لاين" ستكون مترابطة افتراضيا.

 

وتابع الأمير محمد ن سلمان، أن مدينة "ذا لاين" سيكون فيها صفر شوارع وصفر سيارات وصفر انبعاثات كربونية، كما وقدم ولي العهد مدينة "ذا لاين" التي وصفها بأنها مدينة مليونية بطول 170 كلم تحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم.

 

وتساءل ولي العهد السعودي،: لماذا نضحي في الطبيعة في سبيل التنمية، مشيرا إلى أن مفهوم المدن المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة بلا ضوضاء ولا تلوث.

 

 


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